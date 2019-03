Były szef CBA kandydatem PO do Parlamentu Europejskiego

Były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wystartuje z piątej pozycji w okręgu mazowieckim. Rada Krajowa Platformy zatwierdziła dziś swoich kandydatów na listach Koalicji Europejskiej.

W grudniu 2007 został szefem Centralnego Biura Śledczego. W październiku 2009, po zdymisjonowaniu szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusza Kamińskiego, najpierw pełnił obowiązki szefa CBA, a 30 grudnia 2009 premier Donald Tusk powołał go na to stanowisko. Ponownie powołany na to stanowisko 31 grudnia 2013. Wojtunik był jednym z bohaterów tzw. afery taśmowej.

Wśród kandydatów PO nie brakuje znanych nazwisk: na Podlasiu listę otwiera były piłkarz; były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski kandyduje z pierwszego miejsca w okręgu kujawsko-pomorskim; Wielkopolską listę otwiera Ewa Kopacz, śląską – Jerzy Buzek, a dolnośląską –działaczka humanitarna Janina Ochojska. W okręgu małopolsko-świętokrzyskim "jedynką" jest Róża Thun; w okręgu pomorskim "jedynką" jest były komisarz UE Janusz Lewandowski – informuje RMF24.