"Pełna tolerancja dla ofensywy muzułmańskiej". Kaczyński o "paradoksie Europy"

– W Europie mamy pewnego rodzaju paradoks. Z jednej strony poprawność polityczna, te wszystkie operacje zmierzające do afirmacji różnego rodzaju relacji społecznych, relacji między kobietami a mężczyznami albo kobietami a kobietami, mężczyznami a mężczyznami, które powinny być tolerowane, ale nie muszą być afirmowane. Z drugiej strony – pełna tolerancja dla ofensywy kultury, która nie tylko nie uznaje tych spraw, o których mówiłem, ale która radykalnie nie uznaje równości kobiet i mężczyzn. To jest cywilizacja muzułmańska. Można przysięgać, że jest inaczej, ale to jest oczywisty fakt. Ci sami, którzy mówią, że te relacje powinny być całkowicie równe, nikt tego w Polsce, gdzie jest tradycja mocnej pozycji kobiet, nie kwestionuje, a z drugiej strony nie tylko tolerowanie, ale i wspieranie tych, którzy mają w tej sprawie radykalnie inne zdanie i są w ofensywie. To jest kwestia także imigracji, zabezpieczenia granic unii. I to też musi być przedmiot bardzo twardej walki – mówił szef partii rządzącej w Wieluniu.

Jarosław Kaczyński odniósł się także do tzw. Nowej Piątki PiS. – Nasz program, "Nowa Piątka PiS", chociaż bardzo trudny, też jest do zrealizowania. Ale jest do zrealizowania przez sprawny rząd, który będzie miał mocną wolę, żeby go zrealizować, jednocześnie nie naruszyć naszych finansów publicznych. To jest możliwe – powiedział Kaczyński.

Zaznaczył, że wybory PE mają ogromne znaczenie: – Trzeba do nich podchodzić tak samo, jak do wyborów parlamentarnych. Z pełnym zaangażowaniem. Trzeba przekonywać, przekonywać i jeszcze raz przekonywać.