Rzecznik PO kontra partner Biedronia . "Porównywanie ludzi do śmieci to nowa jakość?"

– W wyborach do Parlamentu Europejskiego możemy i musimy pokazać, że inna polityka jest możliwa, że nasza odwaga w głosowaniu może przerwać ten śmiertelny uścisk, w którym od lat tkwi polska polityka, a cenę za ten żenujący spektakl płacimy my wszyscy – mówił podczas sobotniej konwencji Wiosny lider tej partii Robert Biedroń.

– Gdy oni prowadzą nagonkę na człowieka, gdy inni z kolei chowają głowę w piasek, nie mając odwagi z otwartą przyłbicą bronić mniejszości, albo swojego kolegi koalicyjnego, my mówimy: – czas na zmianę. Czas zagwarantować równość wszystkim, bez względu na płeć czy orientację seksualną. Dlatego Wiosna już dzisiaj proponuje "Piątkę na rzecz osób LGBT+", a symbolem tej propozycji będzie ustawa o równości małżeńskiej – zapowiedział Biedroń. Polityk zapewnił, że projekt ustawy zostanie złożony do laski marszałkowskiej jeszcze w tej kadencji Sejmu.

Wiosna zapowiada nową jakość i wyższy poziom debaty publicznej. "Jesteśmy partią proekologiczną. Ale jedną kwestię odrzucamy jako @wiosnabiedronia To jest recykling polityków! Ci sami ciagle wymieniają się stołkami. Raz do Sejmu, raz do PE, a raz do Senatu. Koniec z tym!" – napisał w niedzielę na Twitterze jeden z działaczy Wiosny Krzysztof Śmiszek.

Ten wpis nie spodobał się rzecznikowi Platformy Obywatelskiej. "Porównanie ludzi do śmieci to „nowa jakość”? A „wymiana stołków”, to trolling lidera, który 5 miesięcy temu kandydował na radnego, teraz do PE, jesienią do Sejmu, a za rok na prezydenta? Panie Krzysztofie, warto szukać tego co nas łączy, a nie kopać się po kostkach" – zaapelował Jan Grabiec.