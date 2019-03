Pawłowicz do Mellera: Wasza nienawiść do prezesa PiS pomieszała wam w głowach

– Byłem teraz parę dni w Lizbonie. Z małżonką poznaliśmy Polkę, bardzo miłą dziewczynę. Poszliśmy sobie nad rzekę Tag, zamówiliśmy wino o słuchajcie, nie minęło 15 minut jak rozmawialiśmy o Kaczyńskim – taką historię opowiedział Marcin Meller. – Stwierdziłem, że jest w tym coś z jednej strony patologicznego, z drugiej strony myślałem - co on z nami zrobił, w sensie z krajem? – kontynuował. I dodał, że być może to z nim jest coś nie tak. Szybko jednak zebrani w studiu zaprzeczyli wskazując, że prezes PiS rzeczywiście stanowi ciężar dla całego społeczeństwa.

– Czy brak rozmowy o Kaczyńskim nie jest udawaniem, że w tym pokoju nie stoi wielki...– mówił dziennikarz. Odpowiedziała mu pisarka Małgorzata Domagalik: – Polak jest homo politicus. I myślę, że to dobrze o Tobie świadczy, że rozmawiasz o temacie. Nie jest Ci obojętne, co będzie.

Aktywna w mediach społecznościowy prof. Krystyna Pawłowicz wytknęła dziennikarzowi: – To nie Kaczyński z wami coś zrobił, to wasza nienawiść do J.Kaczyńskiego pomieszała wam głowach...

W podobym tonie wypowiedź Marcina Mellera komentują internauci: "Co Oni by robili bez Pana Kaczyńskiego. Chyba tylko harakiri"; "Ludzie z opozycji dotknięci przez wyparcie, mechanizm obrony osobowości: brak pomysłów, bierność, oderwanie od potrzeb elektoratu i od wierności Polsce wyparte ze świadomości i zastąpione przez obraz oponętów odnoszących sukcesy. Stąd krok do natręctw obsesyjno-kompulsywnych"; "I ta nienawiść nie tylko miesza, ale pozbawiła ich resztki rozumu. Im już odbiło na maksa i żaden lekarz nie pomoże. Medycyna w ich przypadku jest bezradna"; "I ta nienawiść nie tylko miesza, ale pozbawiła ich resztki rozumu. Im już odbiło na maksa i żaden lekarz nie pomoże. Medycyna w ich przypadku jest bezradna".