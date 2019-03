Zwycięstwo Polaków w meczu z Łotwą. "Nieważne kto strzela gole, najważniejsza jest drużyna"

Gole strzelili w końcówce spotkania Robert Lewandowski i Kamil Glik. Przy pierwszej bramce bardzo dobrym podaniem popisał się Arkadiusz Reca.

– Nieważne kto strzela gole, najważniejsza jest drużyna, wszyscy przecież gramy do jednej bramki. Liczą się trzy punkty, chociaż życzyłbym sobie, żebyśmy szybciej rozstrzygali losy meczów, przez co byłyby one łatwiejsze, ale to w końcu eliminacje. Gdybyśmy w pierwszej połowie napoczęli rywala, to ten mecz wyglądałby inaczej. Na szczęście po dwóch spotkaniach mamy sześć punktów, a to był nasz cel. Wykonaliśmy go – mówił po meczu Robert Lewandowski. Podobnie spotkanie komentował Krzysztof Piątek.

Chociaż w relacjach medialnych wczorajsza gra Polaków nie jest oceniana dobrze, to w dwóch meczach podopieczni Jerzego Brzęczka nie stracili ani jednej bramki i mają dwa punkty przewagi nad Izraelem i Macedonią Północną.

– Sześć punktów, trzy bramki zdobyte, zero straconych. To jest teraz najważniejsze – komentował po meczu selekcjoner Jerzy Brzęczek.