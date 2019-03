Koalicja Europejska wygrywa z PiS w okręgu warszawskim

"Dekalog jest warunkiem cywilizacji życia". Ulicami Warszawy przeszedł Narodowy Marsz Życia

Prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, wsparcie dla naturalnej rodziny oraz prawo rodziców do decydowania o wychowaniu swoich dzieci – to niektóre z postulatów organizatorów Narodowego Marszu Życia. Organizatorem Marszu był...