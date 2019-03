Więzienie za homofobię? Polityk Wiosny przekonuje, do akcji wkracza Scheuring-Wielgus

W rozmowie z mediami, polityk partii Wiosna przekonywał niedawno, że wraz ze swymi kolegami będzie chciał prawnie zakazać homofobii. „Wprowadzimy takie przepisy, że każdy homofob, który żeruje na najniższych instynktach i zagraża bezpieczeństwu osób LGBT, zostanie ukarany, z więzieniem włącznie. Niezależny sąd i niezależna prokuratura będą mogły wszczynać postępowania karne przeciwko homofobom” – podkreślił Krzysztof Śmiszek w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Dzisiaj Śmiszek pokazał na Twitterze treść jednej z gróźb jaką otrzymał w mediach społecznościowych. Na załączonej do wpisu grafice ktoś narysował na zdjęciu polityka szubienicę i komentując pomysł karania homofobii napisał: "MAM LEPSZY POMYSŁ. A MOŻE SZUBIENICA DLA ZDRAJCÓW STANU I KARA ŚMIERCI DLA SODOMITÓW I PEDOFILI?" (pisownia wpisu oryginalna).

"Pytacie mnie, o co dokładnie chodzi z karaniem za homofobię? A no właśnie o to, aby takie groźby znalazły swój koniec w sądzie. Takich „pozdrowień” dostałem od wczoraj dziesiątki. A to tylko utwierdza mnie, że nienawiść musi być ścigana. I to nie jest wolność słowa..." – napisał Śmiszek na Twitterze.

W obronie polityka stanęła posłanka Teraz! (oraz kandydatka Wiosny do Parlamentu Europejskiego) Joanna Scheuring-Wielgus. Znana z walki z polskim Kościołem, tym razem Scheuring-Wielgus zwróciła się do szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego i policji z apelem o reakcję na groźby wobec Śmiszka.

"Czy będzie reakcja? To kolejny atak na polityka, któremu grozi się śmiercią? – napisała posłanka.