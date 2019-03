Plotki o dymisji Teresy Czerwińskiej. Jest pierwszy komentarz minister

O możliwej rezygnacji minister finansów mówi się od kilku dni. Według nieoficjalnych doniesień Czerwińska miała postawić weto w sprawie dodatkowych wydatków związanych z realizacją "piątki Kaczyńskiego" i złożyć na ręce Morawieckiego dymisję. Zarówno resort finansów, jak i sam premier, zdementowali te informacje.

W poniedziałek na konferencji prasowej Teresa Czerwińska powiedziała, że pogłoski o jej dymisji są "mocno przesadzone". Jak tłumaczyła, Ministerstwo Finansów szuka możliwości sfinansowania "piątki Kaczyńskiego" i przygląda się budżetowi.

Słowa szefowej MF zrelacjonował na Twitterze dziennikarz "Dziennika Gazety Prawnej" Bartek Godusławski.

"DGP" napisał w poniedziałek, że jeśli Czerwińska rzeczywiście zdecyduje się na odejście z rządu, to resortem finansów może pokierować – przynajmniej do wyborów – sam premier Mateusz Morawiecki. Według gazety do rekonstrukcji rządu może dojść w kwietniu lub na początku maja.

Wymiana kilku ministrów będzie konieczna, jeśli dostaną się do Parlamentu Europejskiego. Chodzi m.in. o wicepremier Beatę Szydło, minister edukacji Annę Zalewską i szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego.