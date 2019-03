Anna Lewandowska rozpoczyna współpracę z TVN

Cykl będzie emitowany w ramach "Dzień Dobry TVN" w co drugi wtorek do końca sezonu. W pierwszym odcinku pokazana zostanie wizyta trenerki w Łódzkim Klubie Amazonek.

O swoim nowym projekcie Anna Lewandowska poinformowała za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych.

"Już mogę podzielić się z Wami moim NAJNOWSZYM PROJEKTEM. Stało się!!! „SZTUKI WALK” wchodzą na ANTENĘ!!!". To program o kobietach i dla kobiet ale warto, żeby i Panowie mieli szansę go obejrzeć i zobaczyć jak silne my kobiety potrafimy być w obliczu różnych wyzwań" – wyjaśniła i dodała: "Każdy odcinek będzie opowiadał historię niesamowitych kobiet z całej Polski. Będzie pokazywał walkę z trudnościami ale i pasję i przede wszystkim ogromną wiarę i siłę, którą ma każda z nas!".