PO, PSL i Zieloni przeciwko ACTA 2. Wcześniej PO głosowała "za"

ACTA 2 to dyrektywa o jednolitym rynku cyfrowym. Szczególne kontrowersje wzbudza artykuł 13 dyrektywy. Zakłada on wprowadzenie przez duże platformy internetowe obowiązku filtrowania treści pod kątem naruszenia praw autorskich. Portale mają ponosić odpowiedzialność za to, co się na nich znajdzie.

Przeciwnicy ACTA 2 i tego artykułu dyrektywy podkreślają, że takie rozwiązania mogą wprowadzić swoistą cenzurę, a nawet inwigilację. Wiele kontrowersji budzi też art. 11 dotyczący wydawców prasowych, o którym powszechnie mówi się, że wprowadza "podatek od linków". Zapis ma teoretycznie ochraniać prawa autorskie – aby móc skorzystać z publikacji danego portalu, inny serwis będzie zmuszony wykupić licencję.

Politycy PiS od początku byli przeciwni ACTA 2 i tak też zagłosowali w PE. Ugrupowania należące do Koalicji Europejskiej również zapowiedziały, że nie poprą dyrektywy. Problem w tym, że europosłowie PO już raz zapowiadali sprzeciw, a zagłosowali za projektem. To wzburzyło internautów.

Pierwsze głosowanie nad ACTA 2 miało miejsce we wrześniu. We wtorek odbędzie się drugie, ostateczne. Dyrektywa wzbudza wiele kontrowersji. Polscy artyści apelują o zatwierdzenie dyrektywy. Zaznaczają, że to pomoże chronić prawa autorskie i twórczość różnego rodzaju.

Przedstawiciele Zielonych uważają natomiast, że wiele artykułów ACTA 2 "przyniesie długofalowe szkody". "Propozycje te spowodują ograniczenie kreatywności i wolności przekazu osób korzystających z internetu, a także zaburzą sposób funkcjonowania takich usług, jak portale społecznościowe, serwisy do publikacji treści audio i wideo, jak też agregatory informacji znacząco poza wszelkie uzasadnienie" – czytamy w komunikacie formacji. Polskie Stronnictwo Ludowe także nie zamierza popierać dyrektywy. – PSL jest przeciw, nasi europosłowie są przeciwni ACTA2. Nie ma zgody na wprowadzanie algorytmów wprowadzających cenzurę. PSL jest za tym, żeby tego przypilnować – powiedział Władysław Teofil Bartoszewski.