Tomaszewski po meczach kadry: Brzęczek? Nie godzę się na marionetkę

Jak ocenia Pan początek eliminacji o Mistrzostw Europy?

Jan Tomaszewski: Fatalnie! Oczywiście cieszy mnie, że wygraliśmy, mamy sześć punktów po dwóch meczach. Ale były to wygrane z drużynami słabymi. Wygrane, które nie rokują w żaden sposób w kontekście przyszłorocznych mistrzostw Europy, na które się zakwalifikujemy, bo grupa jest słaba. Jednak w samym turnieju spodziewać się możemy najgorszego!

Dlaczego?

Jerzy Brzęczek jako selekcjoner stał się marionetką pseudoekspertów, którzy nie znają się na profesjonalnej piłce, ale wygadują i wypisują głupoty. Mają do tego prawo, ale Brzęczek nie ma prawa ich słuchać a robi to i zmienił system gry drużyny. Za Adama Nawałki zespół grał systemem 1-4-4-1-1. Czyli z jedną „dziewiątką” z przodu i „dziesiątką” za jej plecami. Takie ustawienie dało awans do mundialu. Na mistrzostwach Adam je zmienił i doszło do kompromitacji. Brzęczek w meczu z Włochami miał Zielińskiego za Lewandowskim, Polacy rozegrali świetny mecz. Potem przyszły eksperymenty. Jak choćby z Austrią, gdzie wpuścił dwie „dziewiątki” – Milika i Lewandowskiego obok siebie. A Zieliński zamiast za napastnikiem grał na boku pomocy. Wyglądało to fatalnie, więc ustawienie zostało zmienione – zszedł Milik, za Robertem grał Zieliński. I od razu zaczęło wyglądać to lepiej!

Tak, ale Zieliński doznał kontuzji, wszedł drugi napastnik – Krzysztof Piątek – i to on przesądził o wyniku…

Tak, ale wtedy Lewandowski cofnął się i z musu grał na rozegraniu. W meczu z Łotwą grało dwóch środkowych napastników obok siebie, nawzajem sobie przeszkadzali. Tracąc wiele ze swojej wartości.

Ale Polacy jednak ten mecz wygrali?

Bo pod względem umiejętności indywidualnych znacznie przewyższają Łotyszy. Na tym poziomie mogliby grać systemem 1-10, i nie byłoby różnicy. Ale gdyby tu przyjechał klasowy zespół, na przykład Niemcy, czy Francuzi, to do przerwy przegrywalibyśmy 0:3!

Jeśli chodzi o to ustawienie – mówi Pan, że za Adama Nawałki Biało-Czerwoni grali jednym napastnikiem. A jednak w eliminacjach Euro (w tym w historycznym już meczu z Niemcami), czy w samym udanym turnieju we Francji drużyna grała dwoma napastnikami – Lewandowskim i Milikiem.

Tak, jednak Milik nie był klasyczną „dziewiątką”, ale grał nieco cofnięty za Lewandowskim. Na pozycji trochę podobnej do Zielińskiego. Dziś w Napoli Arek występuje na pozycji klasycznego środkowego napastnika.

Może w kadrze właśnie powinien Lewandowski grać cofnięty, za Piątkiem, który jest w szczytowej formie?

No dobrze, ale gdzie wtedy miałby grać Zieliński?

Nie musiałby grać wcale, ostatnio spisał się średnio.

To niech to powie głośno Brzęczek. Że najlepszego środkowego napastnika, czyli Roberta Lewandowskiego cofa na rozgrywającego, a najlepszego playmakera, jakiego mamy sadza na ławce. Z tym można dyskutować, ale przynajmniej będzie zachowany system gry. Teraz jest chaos, piłkarze momentami sami nie wiedzą, co mają grać. Zieliński bywał już ustawiany w środku pomocy, gdzie wszyscy wiedzą, że nie umie bronić, albo na lewej stronie. Kolejna rzecz – po meczach niektórzy narzekają na dyspozycję środkowych pomocników, Krychowiaka i Klicha. To dlaczego nie dano choć chwili szansy Szymonowi Żurkowskiemu, skoro trener go powołał? Tych pytań jest wiele.

Czy te głosy krytyki nie są lekką przesadą w sytuacji, gdy Polacy prowadzą po dwóch meczach w grupie i pewnie zmierzają do awansu?

Krytyka jest zawsze prosta po klęsce. Gdybyśmy rozmawiali po mistrzostwach Europy, i ponieślibyśmy na nich klęskę, to głosów krytyki byłoby co niemiara. tymczasem gdy są zwycięstwa krytykuje niewielu. Ale właśnie teraz te głosy krytyki muszą się pojawić. Bo przecież nikt nie życzy tej drużynie źle. Ale – chcę to wyraźnie podkreślić – zarówno Adam Nawałka, jak i Jerzy Brzęczek mają doskonałe pokolenie piłkarzy. Kazimierz Górski miał tylko dwóch graczy wybitnych – Włodzimierza Lubańskiego i Kazimierza Deynę. Ustawił wokół nich graczy solidnych, dzięki czemu odniósł sukces. Antoni Piechniczek miał tylko jednego wybitnego zawodnika – Zbigniewa Bońka. I też sukces.

Nawałka miał Piszczka, bramkarza, którykolwiek nie bronił, Krychowiaka w szczytowej formie, Lewandowskiego. I na mundialu przegrał przez eksperymenty w ustawieniu. Jerzy Brzęczek będąc marionetką w rękach pseudoekspertów na mistrzostwa awansuje. Jednak dalej brnąc w dziwne eksperymenty ze składem, zmarnuje fantastyczną grupę piłkarzy. Bo jest różnica, czy odpada się po karnych i fantastycznej grze, czy też w fatalnym stylu. To, co dziś Brzęczek robi, to droga do klęski.

Czy sugeruje Pan, że Jerzy Brzęczek powinien odejść?

Uważam, że trzeba mu dać dwa miesiące na zmianę sposobu działania. Bo co ktoś robi w klubie, to mnie nie interesuje. Ale tu jest reprezentacja, będąca naszym wspólnym dobrem. I ja się nie godzę na taką marionetkę! Mamy doskonałe pokolenie piłkarzy, szkoda, by zostało zmarnowane.

A w ostatnim dwumeczu widzi Pan jakiekolwiek pozytywy?

Dwa zwycięstwa i sześć punktów, ale to z tymi rywalami było obowiązkiem. I podjęta wreszcie sensowna decyzja w sprawie obsady bramki. U Adama, czy bronił Fabiański, czy Szczęsny, to trząsł się, że jak popełni błąd straci miejsce w składzie. Decyzja o wyborze jednego bramkarza na cały cykl czterech spotkań daje zawodnikowi komfort. I widać to było w grze Wojtka w Wiedniu i w Warszawie. Warto, by w innych kwestiach trener przestał wreszcie słuchać doradców i wrócił do naturalnego ustawienia reprezentacji 1-4-4-1-1. Ustawienia, które w ostatnich latach zapewniło nam największe sukcesy.