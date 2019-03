Miller tweetuje, Pawłowicz odpowiada: Do nauki, panie sekretarzu

W poniedziałek TK ogłosił wyrok w sprawie nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Trybunał pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej za zgodne z ustawą zasadniczą uznał przepisy, na podstawie których to Sejm wybiera członków KRS.

I właśnie na temat tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego zdania wymienili na Twitterze Leszek Miller i Krystyna Pawłowicz.

"Konstytucja stanowi, że do KRS Sejm wybiera czworo posłów i dwoje senatorów. Konstytucja nie upoważnia Sejmu do wyboru w skład KRS 15 sędziów. Mimo to TK uznał ten proceder za konstytucyjny. Głupota ma pewien urok, ignorancja nie" – stwierdził były premier.

Millerowi odpowiedziała Pawłowicz. "I właśnie Pan tego na własnym przykładzie dowiódł... A teraz,po żarcikach do nauki,panie sekretarzu. I rozpocząć ją proszę od art.187 ust.4 polskiej konstytucji... I pan był polskim premierem nie znając jej...?" – napisała posłanka PiS.

Artykuł konstytucji przytoczony przez Pawłowicz mówi o składzie i trybie wyboru KRS. W ustępie 4. jest mowa o tym, że "ustrój, zakres działania i tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru jej członków określa ustawa".