CBŚP rozbiło dwa gangi pseudokibiców i przechwyciło narkotyki warte 2 mln złotych

Rząd przyjął projekt "Emerytura Plus". Premier: To wyraz ogromnej wdzięczności

Premier Mateusz Morawiecki poinformował o przyjęciu przez rząd projektu ustawy o świadczeniu "Emerytura Plus". – "Emerytura Plus" to wyraz ogromnej wdzięczności. To nie prezent, to jest coś co ma poprawić emerytów los. To oni...