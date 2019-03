Rząd przyjął projekt "Emerytura Plus". Premier: To wyraz ogromnej wdzięczności

Premier Mateusz Morawiecki poinformował o przyjęciu przez rząd projektu ustawy o świadczeniu "Emerytura Plus". – "Emerytura Plus" to wyraz ogromnej wdzięczności. To nie prezent, to jest coś co ma poprawić emerytów los. To oni odbudowywali Polskę, wychowali nas i to jest coś, co trzeba docenić, że kładli fundamenty pod wolną Polskę - mówił premier.

– Z radością mogę powiedzieć, że Rada Ministrów przyjęła projekt dotyczący programu "Emerytura Plus" – przekazał na wspólnej konferencji z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską premier Mateusz Morawiecki. – Dzisiaj chcemy w ramach tych możliwości, na które państwo stać, przekazać emerytom dodatkowe środki. "Emerytura Plus", dla każdego w pełnym wymiarze – dodawał premier. Morawiecki zapewnił, że w swoim programie gospodarczo-społecznym rząd Zjednoczonej Prawicy dba o zarobki polskich rodzin. – Mówimy o europejskim poziomie zarobków. Chcemy, żeby rok do roku była to coraz bardziej godna emerytura – wskazywał. „Trzynastka” dla emerytów i rencistów, czyli dodatkowe 1100 złotych, już w maju trafi do prawie 10 milionów osób. To zapisy projektu ustawy „Emerytura plus” na 2019 rok.