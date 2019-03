Scheuring-Wielgus: Schetyna po prostu złapał za mordę resztę osób

"Chcemy wzmocnić polityków przez zwiększenie ich wiarygodności, a nie im zaszkodzić. W niedzielę 24 marca odbyła się konwencja „Polacy dla Europy”, zorganizowana przez Społeczne Komitety Wyborców" – czytamy na stronie „Obywatele mają głos”.

W trakcie debaty głos zabrała m.in. posłanka Teraz! (i kandydatka Wiosny do PE) Joanna Scheuring-Wielgus. – Przepraszam bardzo, ale wsadzę kij w mrowisko (...) Ja widzę katastrofę na dzień dzisiejszy (...) nie zgadzam się z Pawłem Kasprzakiem, że Koalicja Europejska pokazuje nam jakąś siłę – mówiła posłanka w odpowiedzi na słowa lidera Obywatel RP o KE.

– Ja tej siły nie widzę, nie widzę też tego, że Koalicja Europejska w badaniach przekładała się na jakiś sukces, którzy nam się zadarzy w maju czy na jesieni. Ja tego kompletnie nie widzę, bo nawet jak spojrzymy na to, jak sumują nam się takie proste działania matematyczne, jak sumują nam się elektorat, europosłowie (…) to nie ma elementu dodanego – podkreślała dalej Scheuring-Wielgus.

Dalej posłanka przekonywała, że chociaż sama idea Koalicji Europejskiej była dobra, to jej wykonanie już nie. – To jak to wygląda, nie jest jakimś świeżym produktem, w który ja jestem w stanie uwierzyć. No nie jestem w stanie uwierzyć, bo byłam w środku i widziałam jak to jest tworzone (…) widze w jaki sposób Schetyna po prostu złapał za mordę resztę osób w imię czego? Własnego interesu... nie w imie tego co robią obywatele na ulicach, bo on tego nie rozumie – dodała Scheuring-Wielgus, zwracając się do Pawła Kasprzaka.

Czytaj także:

Róża Thun na hulajnodze w Brukseli. Poseł PiS zwrócił uwagę na jeden szczegół