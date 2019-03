"Ja też jestem inna i oczekuję szacunku". Ochojska odpowiada Wałęsie

W niedzielę w Krośnie w ramach Klubu Obywatelskiego odbyło się spotkanie z Lechem Wałęsą. Fragment nagrania z tego wydarzenia opublikował użytkownik Twittera. Jak się okazało, jednym z tematów poruszonych przez byłego prezydenta były prawa osób homoseksualnych.

– Jestem fanatykiem zorganizowań społecznych i dawania tyle grupom, na ile zasługują. Jeśli ta mniejszość Biedronia ma 5 proc., to mają 5 proc. w parlamencie. I jak przeliczymy, to się okaże, że może nie w parlamencie, ale poza parlamentem – mówił Wałęsa. Były prezydent podkreślił, że osób homoseksualnych nie wolno gnębić, bo "Pan Bóg stworzył ich tak samo, jak nas". – Więc prawa tak. Ale nie mogą chodzić za paluszki po mieście i bałamucić moje wnuki – kontynuował i dodawał: "To nie jest normalne, większość jest inna, i oni się do tej większości muszą podporządkować".





Do wypowiedzi tej odniosła się w programie "Tłit" Wirtualnej Polski kandydatka Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego Janina Ochojska. – Moje poglądy dotyczące gejów i lesbijek są takie, że powinni mieć takie same prawa jak inni – mówiła szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej.

Komentując słowa Wałęsy o tym, że homoseksualiści powinni się dostosować do większości, kandydatka do PE odparła: "W takim razie osoby niepełnosprawne, które są w mniejszości, powinny się dostosować do zdrowych. To absurdalne". Jak podkreśliła, o mniejszości powinniśmy dbać, czy to są mniejszości narodowe, seksualne, religijne czy rasowe. – Ja też jestem inna i oczekuję szacunku – dodała.