Znamy datę rozprawy TSUE przeciw Polsce ws. relokacji imigrantów. Termin nieprzypadkowy?

Jarosław Kurski: Jeżeli my przerżniemy, to się nie odbudujemy przez lata

– Absolutnie jestem przekonany, że jeżeli my przerżniemy, to się nie odbudujemy przez lata. Nie przez cztery, nie przez osiem. Przez osiemnaście, dwadzieścia cztery. Idzie fala, jak się w nią wpiszemy, to już z tego nie wyjdziemy – uważa...