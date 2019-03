Platforma zmienia zdanie ws. "ACTA2". Szydło: Jedno mówią, drugie robią

– Platforma uderzyła dzisiaj razem z tymi, którzy złamali wolność słowa, uderzyła w wolność słowa. Ale też w wiarygodność, bo przecież pamiętamy, że jeszcze kilka dni temu Platforma mówiła, że nigdy nie zgodzi się na to, by wolność słowa była naruszona. Taka jest właśnie wiarygodność polityków Platformy. Jedno mówią, drugie robią – stwierdziła na antenie TVP Info wicepremier ds. społecznych Beata Szydło. Europosłowie PO nie mieli w tej sprawie jednolitego stanowiska. Niektórzy głosowali za, niektórzy przeciw przepisom.

Była premier odniosła się też do kryzysu w oświacie. Po fiasku poniedziałkowcyh rozmów ze związkami, kolejną turę negocjacji zapowiedziano na 1 kwietnia. – Zdajemy sobie sprawę, że te wynagrodzenia są zbyt niskie i trzeba je podnosić, ale robimy to sukcesywnie i w ramach możliwości nie stać w tej chwili budżetu na to, żeby 17 mld, bo tyle by to wyniosło, dodatkowo wyłożyć. Ale chcemy zaproponować inne rozwiązania. Poza tą podwyżką, bo jeszcze raz przypomnę, podwyżka, która miałaby być w przyszłym roku, będzie już we wrześniu zrealizowana. Dodatkowo będziemy chcieli też rozmawiać o innych rozwiązaniach, czekamy też na propozycje. Ja wierzę w to, że się porozumiemy – wskazała Szydło.