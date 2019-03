Brytyjski polityk pisze do polskich posłów. Prosi o pomoc ws. brexitu

Przejęto pięć kilogramów sterydów. Były ukryte w opakowaniach proszku do pieczenia

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej przejęli pięć kilogramów sterydów, które były kryte w opakowaniach proszku do pieczenia. Pakunki przyleciały do Polski z Hong-Kongu i miały trafić do odbiorców w powiecie wołomińskim.