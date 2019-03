Duża przewaga PiS nad Koalicją Europejską

Z badania wynika, że Wiosna Roberta Biedronia mogłaby liczyć na poparcie 11,3 proc.badanych, a Kukiz ’15 na 6 proc. Pozostałe koalicje/partie nie wprowadziłyby do parlamentu Europejskiego swoich przedstawicieli.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, wzięło udział zaledwie 23,82 proc. uprawnionych do głosowania. Z badania "WP" wynika, że byłoby to teraz 57 proc. (46 proc. ankietowanych raczej wzięłoby w nich udział, 11 proc. zdecydowanie poszłoby do urn).

