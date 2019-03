Działaczka KOD-u próbowała zakłócić konferencję Jakiego. "A, teraz pani ucieka"

Spięcie w rozmowie Lisickiego z Czarzastym. "Zabiorą nam pieniądze z Unii, niech Pan tego nie...

– Od roku boimy się, że jeśli unijne instytucje stwierdzą, że łamiemy prawo, to nam zabiorą pieniądze. I Pan to ośmiesza? Proszę tego nie ośmieszać – mówił w radiowej Trójce Włodzimierz Czarzasty. To odpowiedź lidera SLD na pytanie...