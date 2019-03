Pluskwy w siedzeniach? Niepokojące nagranie z warszawskiego metra

Jak relacjonuje mieszkanka Ursynowa, na siedzeniach w jednym z wagonów, zauważyła małe robaki. Kobieta wrzuciła na Facebooka nagranie, pytając o wymogi dotyczące czystości wagonów.

Nie wiem co to, mrówki, pluskwy, czy inne gady, ale czy ktoś się orientuje, czy są jakieś wymogi i terminy odnośnie dezynfekcji/dezynsekcji siedzeń w metrze – czytamy we wpisie.

Nagranie można zobaczyć na Facebooku, w grupie Obywatele Ursynowa.

Metro Warszawskie zapewnia, że nie miało dotąd takich zgłoszeń. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, warszawskie metro zapewnia, że dotychczas nie miało tego typu zgłoszeń. – W związku z opublikowanym w internecie filmem wszystkie pociągi, a w pierwszej kolejności te serii 81, przejdą dodatkową dezynsekcję – poinformowała serwis Anna Bartoń, rzeczniczka prasowa Metra Warszawskiego. Bartoń podkreśliła także, że poszycia siedzeń regularnie, raz w roku, przechodzą proces dezynsekcji.

