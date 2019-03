"Najgorsze, już za nami". Wzruszający wpis Jarosława Wałęsy

Córka europosła PO Jarosława Wałęsy nie ma części serca, dlatego musiała przejść poważną operację. – Lekarze wyprostują mojej córeczce jej własne tkanki na sercu. Operację trzeba wykonać w miarę szybko, bo im dłużej się czeka, tym większe obciążenie dla organizmu – tłumaczy jeszcze kilka dni temu polityk w rozmowie z „SE”.

„Dziś z ulgą mogę powiedzieć - to co najgorsze, już za nami. Nasza kochana córeczka jest po operacji i choć teraz czeka nas jeszcze rekonwalescencja, to z nadzieją patrzymy w przyszłość” – napisał dzisiaj Jarosław Wałęsa w mediach społecznościowych.

Polityk bardzo podziękował nie tylko osobom, które wspierały go w ostatnich dniach, ale przede wszystkim lekarzom z Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu.