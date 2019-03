Netflix negocjuje z TVP. Chodzi o nowy polski serial

Według ustaleń "DGP" Netflix prowadzi z TVP negocjacje na temat serialu opartego o powieść kryminalną Marka Krajewskiego pt. "Erynie" z cyklu, którego głównym bohaterem jest komisarz Edward Popielski. Akcja książki rozgrywa się na kilku planach czasowych: w XXI w. we Wrocławiu, w 1939 r. we Lwowie i krótko po wojnie we Wrocławiu.

Gazeta pisze, że rozmowy o koprodukcji są zaawansowane. Netflix ma chęć na szerszą współpracę z Telewizji Polską poprzez m.in. włączenie do swojej oferty pozycji z biblioteki programowej TVP. Telewizja rozważa, czy zmiana strategii dotyczącej udostępniania VOD (wideo na żądanie) będzie dla niej korzystna.

Jak przypomina "DGP", dotychczas Netflix nakręcił tylko jeden polski serial zatytułowany "1983" w reżyserii m.in. Agnieszki Holland i Kasi Adamik, który miał premierę pod koniec 2018 r. Jednak platforma nie zrealizowała jeszcze żadnej wspólnej produkcji z telewizją działającą w Polsce.

Obecnie w Telewizji Polskiej panuje zasada nieudostępniania swoich programów w innych serwisach VOD. Czy tak pozostanie, zdecyduje zarząd TVP – czytamy na łamach "Dziennika Gazety Prawnej".

