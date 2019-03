"Polska wolna od LGBT". Biedroń i Lis oburzeni słowami posłanki PiS

Wczoraj posłanka PiS Elżbieta Kruk była gościem w programie "Onet Opinie". Kruk jest "jedynką” lubelskiej listy PiS do Parlamentu Europejskiego. Przez dziennikarza Andrzeja Stankiewicza była pytana o inicjatywę „Samorząd wolny od ideologii LGBT”.

Polska wolna od promocji LGBT

Przypomnijmy, że dwa dni temu Rada Powiatu w Świdniku przyjęła deklarację „Powiat Świdnicki wolny od ideologii #LGBT”. Lubelską inicjatywę "Samorząd wolny od ideologii LGBT" wspierają kolejne Rady. Dzisiaj podobną uchwałę ma przyjąć Urzędów oraz Lublin, a w kolejnych dniach powiat puławski. CZYTAJ WIĘCEJ

– Chodzi o to, żeby nie było promocji tej ideologii – tłumaczyła posłanka pytana o inicjatywę. – Myślę, że Polska będzie wolnym regionem od LGBT – podkreśla w programie Kruk.

Posłanka tłumaczy też, że chodzi tylko o ograniczenie promocji środowisk LGBT, takiej jak proponuje w Warszawie prezydent Rafał Trzaskowski. – Afirmacja, wprowadzenie nauczania na temat LGBT do szkół, opieranie się w (w kwestii edukacji seksualnej – red.) na zasadach Światowej Organizacji Zdrowia – to już w ogóle włos się jeży na głowie (…) to jest zagrożenie, które niektórzy lekceważą – tłumaczyła Kruk.

Burza po słowach posłanki

Chociaż posłanka wprost powiedziała, że chodzi tylko ograniczanie promocji środowisk LGBT, wielu dziennikarzy, działaczy i polityków wyraziło swoje niezadowolenie z wypowiedzi Kruk.

"Co dalej? Osobne miejsce w autobusach? Getta ławkowe?" – emocjonował się na Twitterze Robert Biedroń, strasząc, że ograniczenie propagandy LGBT doprowadzi do tragedii.

Redaktor naczelny tygodnika „Newsweek” wypowiedź posłanki Kruk określił jako „homofobiczną, prymitywną i bezdennie głupią”. „Pasuje do Rosji Putina” – napisał Lis oburzając się, że Elżbieta Kruk „nadal jest kandydatką PIS do europarlamentu”.

Tusk kontra europoseł PiS. Spięcie w Parlamencie Europejskim

Środowiska LGBT domagają się więcej praw. "Chcemy konkretnych deklaracji"