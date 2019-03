"Albo będziesz z nimi, albo dostaniesz 11 XI pałą po głowie". Mocne słowa Andruszkiewicza

„PiS naprawdę uważa, że tylko oni i ich akolici to »prawdziwi« Polacy. Inni to gorszy sort, zdrajcy, komuniści i złodzieje, volksdeutsche, wdowy UBckie itd. Polska ma być tylko dla »prawdziwych« Polaków, czyli dla nich. Chcą Polski dla siebie. I albo będziesz z nimi, albo wypad” – napisała na Twitterze posłanka PO Joanna Mucha, komentując w ten sposób spot Platformy poświęcony PiS-owi.

Do słów posłanki odniósł się wiceminister cyfryzacji, poseł niezrzeszony Adam Andruszkiewicz. „PO naprawdę uważa, że tylko oni i ich akolici to »prawdziwi« Europejczycy i światli obywatele »Tego Kraju«. Inni to »ciemnogród«, »faszyści«. Ten Kraj ma być tylko dla »prawdziwych« Europejczyków. Chcą kasy dla siebie” – napisał Andruszkiewicz na Twitterze.

„I albo będziesz z nimi, albo dostaniesz 11 XI pałą po głowie” – dodał polityk, odnosząc się do organizowanych 11 listopada Marszów Niepodległości.