"Przed nim odkrycie turbosłowian i Wielkiej Lechii". Rzymkowski kpi z Wałęsy

Spotkanie w Krośnie z pewnością nie zostanie szybko zapomniane. Były prezydent poruszył na nim m.in. kwestię UFO. – Przeszkodzą nam, trzasną nas na pół, ziemia się zwinie i nas zgniecie – powiedział Lech Wałęsa. – Na innych galaktykach są trzy poziomy rozwoju intelektualnego, a my jesteśmy najniżej – dodawał.

Poseł Kukiz'15 odniósł się w programie m.in. do sporu między PO a PiS. – W żadnej ze stron nie ma dyskusji o roli polskich europarlamentarzystów w PE. Są za to wojny światopoglądowe i straszenie wyjściem Polski z UE. Wygląda to tak, bo ani jedno, ani drugie ugrupowanie nie ma pomysłu na swoją reprezentację w PE. Trudno też wskazać, co przez trzy lata pobytu w PE, eurodeputowani wszystkich ugrupowań tworzących te koalicje zrobili dla sprawy polskiej. Mówili np. że w Polsce nie ma demokracji, ale nie mówili, że pod wieloma względami Polacy są traktowani gorzej niż inni członkowie UE – punktował.

Rzymkowski nawiązał też do postulatów wielu środowisk LGBT oraz próby zmiany świadomości społecznej. – Jest to realizacja testamentu takich łajdaków jak Lew Trocki. Trzeba stworzyć nowego człowieka, a by to zrobić, to trzeba zniszczyć dotychczasowe relacje społeczne. Fundamentem relacji społecznych jest rodzina, oparta na małżeństwie, rodzicielstwie. Gdy wysadzimy w powietrze to instrumentarium, to stworzymy takiego nowego bezmyślnego człowieka, bez jakichkolwiek więzi społecznych, którym łatwo da się manipulować. Idealnego niewolnika. Z tym trzeba walczyć – ocenił.