"Nie zgadzamy się". Fundacja Mamy i Taty o Karcie LGBT

Dzisiaj warszawscy radni wysłuchają informacji prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego w sprawie skutków wprowadzenia tzw. karty LGBT+. Między innymi o finansowanie pomysłów zawartych w Karcie LGBT zamierzają prezydenta pytać radni PiS.

Oświadczenie w sprawie omawianej dzisiaj przez radnych Karty LGBT wydała Fundacji Mamy i Taty i Ruchu 4 Marca. „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci w zgodzie ze swoim światopoglądem. To prawo gwarantuje nam Konstytucja RP. Władze Warszawy próbują naruszyć owo niezaprzeczalne prawo poprzez wdrażanie rozwiązań łamiących autonomię rodziny. Władza powołana jest do tego, aby wspierać starania wychowawcze rodziców. Niestety konsekwencje wdrożenia Deklaracji LGBT będą stały w absolutnej kontrze do tego, jak swoje dzieci wychowują rodzice” – czytamy w oświadczeniu.

"Za absolutnie skandaliczną należy uznać tzw. edukację seksualną wg standardów WHO. Jest ona przykładem seksualizacji dzieci i promowania postaw stających w kompletnej sprzeczności z etyką chrześcijańską. Mówiąc wprost edukacja ta jest zagrożeniem dla dzieci. Jako rodzice nie wyrażamy zgody na tego typu standardy w naszych szkołach” – podkreślają autorzy dokumentu.

Całe oświadczenie można przeczytać na stronie Fundacji Mamy i Taty.

