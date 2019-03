"Może już czas odpocząć?". Ks. Lemański uderza w o. Knabita

Ks. Lemański znów szokuje. "Można być katolikiem bez księży"

Mam nadzieję, że za jakiś czas Polacy zrozumieją, że to, czy będzie w Polsce 30 tysięcy księży, czy tylko 3 tysiące, to nie ma większego znaczenia. Można być katolikiem bez księży. Dla niektórych to niewyobrażalne, ale naprawdę możliwe -...