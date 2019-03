"Wielkie spotkanie w Puławach". Internauci kpią z Wałęsy i kosmitów

Na innych galaktykach są trzy poziomy rozwoju intelektualnego, a my jesteśmy najniżej – przekonywał Wałęsa na spotkaniu ze słuchaczami. Dalej snuł jeszcze bardziej odważne teorie. – Wyższa cywilizacja przyjeżdża, przygląda się, "Co oni tu wyprawiają?!". Jak zagrozimy destabilizacją (…) Putinem, oni nam przeszkodzą, przetną na pół, ziemia się zwinie, wszystkich nas zgniecie! Przytrzymają nas 5 tysięcy lat, przyślą Adama i Ewę i od nowa będziemy budować... – przewidywał były prezydent. Co na słowa Wałęsy internauci?

