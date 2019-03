Jest nowy szef serwisów informacyjnych TVP Info

Marcin Szypszak do TVP trafił pod koniec 2008 roku. Wcześniej pracował w "Dzień dobry TVN", TVN 24 i radiu TOK FM. Pracę w mediach zaczynał w 2002 roku w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.

To nie jedyna zmiana w Telewizji Polskiej. Dzisiaj Piotr Pałka złożył rezygnację z funkcji członka zarządu TVP. "Telewizja potrzebuje zmian i ciężkiej pracy, dlatego jestem przekonany, że Rada Mediów Narodowych powoła w moje miejsce osobę, która wniesie do TVP dużo dobrej energii. Będę jej kibicował" - napisał na Twitterze. Według naszych nieoficjalnych informacji, w zarządzie ma go zastąpić Mateusz Matyszkowicz.