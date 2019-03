ZNP: Prawie 80 proc. szkół deklaruje udział w strajku

ZNP przedstawia dane z czwartku zebrane w poszczególnych okręgach. 78,97 proc. ogółu szkół i przedszkoli w całym kraju planuje strajkować. Taką gotowość deklaruje najwięcej szkół z kujawsko-pomorskiego. ZNP zaznacza, że są to dane niepełne, ponieważ brakuje m.in. części danych z woj. podkarpackiego.

W kujawsko-pomorskim strajkować chce 91 proc. szkół. W województwie warmińsko-mazurskim oraz łódzkim 87 proc. W Wielkopolsce gotowość do strajku ogłosiło 84 proc placówek. Z kolei najmniejszy odetek gotowych do strajku szkół jest w opolskim – według danych ZNP to 69 proc.

Planowany na 8 kwietnia strajk rozpocznie się tuż przed serią egzaminów. 10, 11 i 12 kwietnia ma odbyć się egzamin gimnazjalny, 15, 16 i 17 kwietnia – egzamin ósmoklasisty. 6 maja rozpoczną się matury.

