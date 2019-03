"Do odbytu to nie miłość ani sex". Pawłowicz o partnerze Biedronia

Dziennikarka tygodnika "Sieci" Edyta Hołdyńska w jednym ze swoich wpisów na Twitterze poruszyła kwestię startu do Parlamentu Europejskiego z list partii Wiosna partnera Roberta Biedronia Krzysztofa Śmiszka. "A czy nepotyzm nie dotyczy z definicji rodziny? Czy partner Roberta Biedronia Krzysztof Śmiszek z numerem jeden na liście to na pewno nepotyzm? Mózg od rana na najwyższych obrotach" – napisała Hołdyńska.

W dyskusję na poruszony przez dziennikarkę temat postanowiła się włączyć Krystyna Pawłowicz. "Oczywiście,że to pojęcie - nepotyzm,NIE dot.znajomego pana Biedronia.Jego znajomy nie stał się jego „rodziną” tylko przez fakt,że coś podobnego do seksu wyrabiają. Między nimi nie ma żadnego „pożycia”,bo ono może mieć miejsce tylko między kobietą i mężczyzną.Nie rodzina,nie sex" – napisała posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Na jej komentarz odpowiedział jeden z użytkowników Twittera. "To się miłość nazwa, a nie tylko seks czy pożycie. Najwidoczniej w tej kwestii brak pani doświadczenia" – napisał zwracając się do posłanki. Ta jednak nie odpuszczała. "Do odbytu to nie miłość ani sex. Piękne „doświadczenia” pan ma..." – odparła.