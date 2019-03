"Aby dać odpór tym bredniom...". Kukiz reaguje na doniesienia medialne

Formacja Pawła Kukiza może nie wystartować w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego – donosi dziś Wirtualna Polska. Portal wskazywał, że Kukiz'15 ma problem z zebraniem wymaganej liczby podpisów.





Do tych doniesień odniósł się na Facebooku sam zainteresowany. "Dowiaduję się z mediów, które powołują się na „anonimowych informatorów z Kukiz’15”, że „ K’15 już nie ma, nie startuje do PE, nie zbierze podpisów” i tym podobnych bzdur wyssanych z palca albo pisanych na zlecenie" – napisał Paweł Kukiz. Polityk podkreślił, że aby dać odpór "tym bredniom" ogłosi "jedynki" swojego ruchu do Parlamentu Europejskiego.

"‪Ale wcześniej zadam „rzetelnym redaktorom” pytanie - co by było, gdybym ja na podstawie „anonimowych źródeł z redakcji” ogłosił publicznie, że jeden czy drugi redaktor sypia z kozą?" – zapytał, a do swojego zdjęcia załączył grafikę.