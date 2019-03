BrukselaNieDlaZalewskiej. Aktorzy zachęcają do podpisu petycji

"Nie ma naszej zgody na to, by Anna Zalewska uzyskała mandat europosła. Byłoby to nagrodą, na którą nie zasługuje! Nie pozwólmy szefowej MEN uciec przed odpowiedzialnością za negatywne skutki fatalnej reformy edukacji, która skrzywdziła tysiące dzieci i nauczycieli" – czytamy na stronie petycji, za którą stoi Koalicja "Nie dla chosu w szkole". De facto celem jest to, aby Zalewska nie dostała się do Parlamentu Europejskiego.

Autorzy petycji argumentują, że szefowa MEN powinna ponieść konsekwencje za: "zniszczenie polskiej edukacji i działanie wbrew dobru dzieci; kłamstwa i manipulacje; ignorowanie prawdziwych problemów polskiej szkoły; przepełnione szkoły i dwuzmianowość; przeładowaną podstawę programową niedostosowaną do potrzeb i możliwości uczniów; zrujnowanie przyszłości uczniów ze skumulowanego rocznika; utrudnienie dostępu do edukacji integracyjnej dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym; degradację zawodu nauczyciela".

W spocie zachęcającym do wsparcia petycji wystąpili aktorzy, m. in. Rafał Królikowski oraz Agnieszka Sienkiewicz.

Anna Zalewska o mandat posła Parlamentu Europejskiego ubiega się z pierwszego miejsca na dolnośląskiej liście PiS.