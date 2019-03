"Rozmawiają kilka razy dziennie". Pozycja Morawieckiego w PiS rośnie?

Jak ustaliła Wirtualna Polska, premier Mateusz Morawiecki cieszy się coraz większym zaufaniem prezesa PiS. – Kiedyś ministrowie załatwiali niektóre sprawy przez gabinet prezesa, dziś kierują się do premiera. Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński są partnerami – mówi portalowi osoba z kręgów Prawa i Sprawiedliwości.

Informator WP dodaje, że efektem coraz lepszej współpracy Morawieckiego i Kaczyńskiego mają być decyzje personalne związane z koniecznymi zmianami w rządzie. Dalej portal donosi, że po kilkunastu miesiącach rządzenia Morawieckiego, w Prawie i Sprawiedliwości widać ogromny wpływ premiera. Inny działacz PiS uważa, że w partii panowało dotąd przekonanie, że "każdego przeciwnika należy znokautować w świetle kamer". – Premier pokazał, że wytrawny bokser najpierw walczy w półdystansie, bada rywala, uderza na nerki, a nie od razu napada – mówi.

Premier jest lubiany przez Polaków, a prezes PiS to docenia. Ostatnio premier Morawiecki był na Dniach Sołtysa w Łowiczu, po zakończonym spotkaniu przez 85 minut ludzie robili sobie z szefem rządu zdjęcia i prosili o autografy. Osoba z Nowogrodzkiej podkreśla, że prezes PiS dobrze to widzi i jest zadowolony. "Morawiecki kończąc powoli pierwszą kadencję ma ocenę pracy wyższą od Donalda Tuska w analogicznym okresie (2011 roku – red.) o 8 pkt. proc, a realizowanie polityki rządu pozytywnie postrzega aż o 16 proc. więcej wyborców. To rekordowe wyniki więc na tę chwilę powód do sporu Kaczyński-Morawiecki po prostu nie ma" – twierdzą działacze PiS.