Ojciec Rydzyk krytycznie o TVP. "Jestem zaskoczony, że to się dzieje nagminnie"

Ojciec Tadeusz Rydzyk był gościem "Aktualności dnia" na antenie Radia Maryja. Rozmowa dotyczyła edukacji seksualnej. Redemptorysta wyraził pogląd, że obecnie jest ona dostosowywana do ideologii marksistowskiej. Jak podkreślił, to co obserwujemy to kontynuacja rewolucji seksualnej na uniwersytetach oraz festiwalu w Woodstocku w Stanach Zjednoczonych.

– To wszystko służyło rozpasaniu młodych właśnie w tej dziedzinie, bo jak w tej dziedzinie człowiek jest rozpuszczony, to może mieć później kłopoty przez całe życie – mówił duchowny a jako przykład podał przeróżnych przestępców i morderców, którzy - jak pisano w amerykańskiej literaturze - kończąc swoje życie na krzesłach elektrycznych mieli żal do tych, którzy zdeprawowali ich w dzieciństwie.

Dyrektor Radia Maryja zwrócił uwagę, że treści pojawiające się w naszych mediach publicznych i przyznał, że ma do nich zastrzeżenia. – Pytanie jest o to, jaki oni model rodziny w filmach przedstawiają, ile jest tam różnych homoseksualnych scen – mówił duchowny i przyznał iż jest zaskoczony, że w telewizji publicznej to się dzieje nagminnie. – Podejmowałem próby, żeby jakoś ten problem zasygnalizować, ale nic nie zrobili w tej dziedzinie. Działajmy tak, żeby telewizja publiczna rzeczywiście była telewizją polską – podkreślił.