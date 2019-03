80 proc. zniżki dla kandydatów PO przed wyborami. W rządzonej przez PO stolicy…

W kampanii wyborczej 2018 roku w stolicy na autobusach komunikacji miejskiej mogliśmy oglądać podobizny polityków opozycji. Była to jedna z głównych – choć nie była jedyną – formą reklamowania się kandydatów PO i Nowoczesnej.

Lewica z mniejszym upustem

Na autobusach „jeździli” też kandydaci Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jak wynika z dokumentów, do których dotarliśmy (oficjalnych faktur z wykonane usługi dla komitetów wyborczych) politycy opozycji od Miejskich Zakładów Autobusowych (będących właścicielem nośników reklamowych) duże zniżki za zamieszczenie reklam. W przypadku kandydatów Koalicji Obywatelskiej (PO i Nowoczesnej) zniżki te wynosiły nawet 70, 80 proc. wartości zawartych w oficjalnej ofercie. W przypadku SLD zniżki również były, ale już nie tak duże. Jak potraktowani byliby politycy innych ugrupowań nie wiemy – Prawo i Sprawiedliwość nie korzystało z reklam na autobusach. Jak wynika z dokumentów, zniżkę 80 proc. dla kandydatów PO przyznano między innymi za wspólną reklamę kandydującej do Rady Warszawy przewodniczącej Rady Miasta Stołecznego, Ewy Malinowskiej-Grupińskiej oraz kandydującego do sejmiku Mazowsza Ludwika Rakowskiego. Oboje politycy zapłacili za reklamę po 1866,67 zł. plus VAT.

Ekspert: Po zniżce cena rewelacyjna

– To bardzo niska cena, wręcz rewelacyjna – mówi portalowi DoRzeczy.pl dr Piotr Łuczuk, medioznawca i ekspert od wizerunku w Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. – Oczywiście dla kandydatów i komitetów taka zniżka jest bardzo opłacalna. Choć oczywiście reklama tego typu nie ma już tej „siły rażenia” co kilkanaście lat temu. Dziś główną i najskuteczniejszą formą promocji są oczywiście media społecznościowe i w ogóle aktywność medialna. Ale reklamy na autobusach i tramwajach, czy w metrze, są ważnym elementem uzupełniającym, tu kandydaci Platformy i Nowoczesnej uzyskali warunki wręcz rewelacyjne – mówi ekspert. Jest jednak ostrożny z wydawaniem kategorycznych ocen. – Jakiś czas temu był szum o reklamy w metrze. Problem w tym, że metro jest spółką miejską, ale nośniki reklamowe obsługiwała prywatna spółka, zależna od Agory. Prawem prywatnej spółki jest ustalanie cen reklam, zniżek itd. W tym wypadku co najwyżej można było mieć wątpliwości co do wyboru przez miasto takiego a nie innego podmiotu obsługującego nośniki – mówi Piotr Łuczuk. W przypadku reklam na autobusach sytuacja jest nieco inna, bo Miejskie Zakłady Autobusowe są spółką miejską. – Jednak i tutaj sytuacja nie jest jednoznaczna. Pytanie, jak MZA traktuje inne podmioty – inne partie polityczne w kampanii, prywatnych reklamodawców – dodaje.

Brak odpowiedzi od MZA

Bez wątpienia usługi reklamowe rządzą się swoimi prawami. Wysokie upusty się tu zdarzają. Jednak w tym przypadku sprawa jest bardziej skomplikowana, gdyż dotyczy miejskiej spółki. W mieście rządzonym przez Platformę Obywatelską miejska spółka przyznała zniżkę kandydatom koalicji, w której PO jest głównym członem. Sprawa powinna być wyjaśniona. Wysłaliśmy maila do Rzecznika Prasowego Miejskich Zakładów Autobusowych. Zapytaliśmy w nim o to, na jakiej zasadzie Miejskie Zakłady Autobusowe udzielają rabatów na reklamy na swoich nośnikach reklamowych. I konkretnie, dlaczego kandydaci konkretnego komitetu w kampanii samorządowej otrzymali upusty w wysokości kilkudziesięciu procent w stosunku do oficjalnego cennika reklam. Czy inne komitety wyborcze również mogły liczyć na podobne upusty. Czy były komitety, którym odmówiono zamieszczenia reklam? Jeśli tak, czym było to motywowane? Niestety, do chwili publikacji materiału nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Gdy tylko ją otrzymamy, poinformujemy o tym. Niebawem więcej informacji.