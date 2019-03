"Dał sygnał do ataku na Polskę". Saryusz-Wolski uderza w Tuska

– Były setki takich spotkań niepokazanych, spotkań totalnej opozycji z jej nieformalnym liderem i kierownikiem brukselskim. Tusk był liderem zjednoczonych sił opozycji, kiedy jeszcze nikt nie wiedział, że się zjednoczą i był koordynatorem akcji "ulica i zagranica", i przyjeżdżali do niego wszyscy – mówił polityk, odnosząc się na antenie Polsat News do działań Donalda Tuska. Niedawno lider PO Grzegorz Schetyna zamieścił na Twitterze zdjęcie z szefem RE.

– To on dał sygnał do ataku na Polskę. Domaganie się sankcji, oczernianie Polski, izolowanie Polski, to wszystko co nazywam Targowicą (...) Jestem rozczarowany i wściekły. Bo ten człowiek zrobił wiele złego dla Polski, to pod egidą Donalda Tuska się działo – przekonuje Saryusz-Wolski.

Pytany o kulisy odejścia z PO, europoseł powiedział: – Byłem w silnym stanie wzburzenia za zdradę polskich interesów i za używanie członkostwa Polski w UE – nieskromnie powiem, do czego się przyczyniłem w jakimś tam stopniu, w różnych rolach, które pełniłem – do swoich egoistycznych, niskich interesów.