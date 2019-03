Jaki: Jeśli KE wygra wybory, wprowadzi karty LGBT+ w całej Polsce

Patryk Jaki nawiązał do czwartkowych spięć i ostrych dyskusji na temat LGBT w warszawskiej Radzie Miasta. Uznał, że radni PO-KO sprowokowali awantury i wzbudzali emocje. – W środę w Krakowie, w czwartek w Warszawie na sesjach Rady Miasta miały miejsce kolejne awantury, które wywołali politycy Koalicji Europejskiej czy PO-KO – zauważył Jaki. Ostrzegł, że walka o prawa homoseksualistów będzie kluczowa dla Koalicji Europejskiej we wszystkich miastach. – Na agendzie mają ciągle tematy związane z LGBT – uznał były kandydat na prezydenta Warszawy.

– W najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego wybierzemy albo Zjednoczoną Prawicę i silną rodzinę, albo PO-KO Grzegorza Schetyny i osłabianie rodziny w postaci programów typu LGBT+, które są wprowadzane w Warszawie i są politycy w Krakowie, którzy również chcą to robić – ocenił wiceminister sprawiedliwości. – Nie miejmy żadnych wątpliwości. W mojej ocenie, jeżeli Koalicja Europejska wygra wybory, wszędzie wprowadzi karty LGBT+, w całej Polsce. Nie możemy na to pozwolić – podkreślił.

Jaki zapowiedział, że jeśli zostanie europosłem, będzie bronił wartości chrześcijańskich i walczył z przeznaczaniem dodatkowych środków "na ideologię". – Albo Zjednoczona Prawica i świat wartości, silna rodzina, "piątka Kaczyńskiego", albo PO-KO i LGBT+ w każdej gminie, każdy może wybrać – zaznaczył wiceminister sprawiedliwości.

Patryk Jaki startuje do Parlamentu Europejskiego z trzeciego miejsca w okręgu świętokrzyskim-małopolskim.