Schetyna publikuje zdjęcie z Tuskiem. Złośliwy komentarz Karczewskiego

"A tymczasem w Brukseli..." – napisał Schetyna przy zamieszczonym zdjęciu.

Fotografię skomentował marszałek Karczewski, który powiązał zdjęcie z "piątką Kaczyńskiego" oraz obietnicami opozycji. – Jeśli mogę być złośliwy, to wczoraj pojechał do przewodniczącego Donalda Tuska, żeby zapytać się gdzie może znaleźć te pieniądze. Są sprzeczne informacje, sprzeczne opinie polityków totalnej opozycji. Jedni mówią, że nie zmienią tych naszych zapowiedzi „piątki Kaczyńskiego” i że znajdzie dodatkowe pieniądze. To jest trudne znaleźć takie pieniądze. To jest niemożliwe– stwierdził Karczewski w rozmowie z Beatą Michniewicz w Trójce.

Kontynuując temat "piątki Kaczyńskiego", Karczewski odniósł się też do osoby minister finansów Teresy Czerwińskiej, o której rzekomej dymisji od pewnego czasu krążą plotki.

– Teresa Czerwińska brała udział w kształtowaniu „piątki Kaczyńskiego”. Jest jednym z głównych autorów tego, że mamy taki dobry budżet. Uszczelnienie systemu to wielki sukces tego rządu. Nie da się, nie ma, nie będzie– taka była koncepcja poprzedniego rządu– mówił Stanisław Karczewski.