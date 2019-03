Skandaliczne słowa radnego Nowoczesnej i fala komentarzy. "Co szykujecie dla LGBT, różowy trójkąt i obóz?"

W czwartek w Radzie Miasta Warszawy odbyła się burzliwa debata, na której poruszono między innymi temat Karty LGBT+. W pewnym momencie głos zabrał Marek Szolc, radny Nowoczesnej i aktywista LGBT. Z tęczowym orłem na koszulce zaatakował partię rządzącą. Jego słowa wywołały oburzenie, bo nawiązywały do praktyk nazistowskich. – Jaka jest prawdziwa intencja PiS? (…) Co szykuje Prawo i Sprawiedliwość dla osób LGBT+, gdy strząśniemy z państwa puder? Różowy trójkąt i obóz? Takie rozwiązanie było testowane i kilkaset tysięcy ludzi rzeczywiście zginęło w wyniku tego – pytał radny. – Nie mam do państwa pretensji, że nie mają państwo o tym pojęcia, przecież klub, w którym na 19 osób mamy 16 białych, katolickich, heteroseksualnych mężczyzn – chyba, że o czymś nie wiem... Rozumiem, że możecie mieć marne pojęcie o tych sprawach... – mówił Szolc.

Do wypowiedzi Szolca o obozie dla gejów odniósł się m.in. Błażej Poboży, radny PiS. – Mam nadzieję, że ta wypowiedź zostanie zgodnie potępiona przez wszystkie media (…). A radny Szolc przemyśli i przeprosi – napisał na Twitterze. To jednak nie koniec komentarzy na ten temat. Padła zapowiedź złożenia wniosku do Komisji Etyki w tej sprawie.

Internauci wyśmiewają słowa Szolca i porównują je m.in. do "szubienicy Śmiszka". Członek Wiosny Biedronia napisał, że dostał grafikę przedstawiającą go jako wisielca. Jednak opublikowany przez niego rysunek był oprawiony... ramką edytora. To wystarczyło internautom, podważyć wiarygodność "hejtu" wobec Śmiszka. Zarzucono mu, że sam narysował szubienicę i oparzył swoim zdjęciem.

Czytaj także:

Polityk Wiosny: Każdy homofob zostanie ukarany, z więzieniem włącznie