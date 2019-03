Animator kultury molestował dziecko. Wiele lat pracował z młodzieżą

O akcie oskarżenia informuje RMF FM. Wniosek został skierowany do Sądu Rejonowego w Olecku (warmińsko-mazurskie). To w okolicy tego miasta doszło do pierwszego przestępstwa i jednego z kilku, o które podejrzany jest animator. Przed sądem Marek W. ma opowiedzieć za trzy przestępstwa na tle seksualnym. Chodzi o dwukrotne doprowadzenie 14-letniego chłopca do poddania się tzw. innej czynności seksualnej. Pedofil miał też pokazywać dziecku treści pornograficzne.

Zatrzymanie Marka W. miało miejsce na zlocie harcerskim w sierpniu ub. r. Animator był znany od lat z realizacji różnych projektów adresowanych do dzieci. Pojawiały się zatem podejrzenia, że już wcześniej mógł skrzywdzić któreś z nich. Po nagłośnieniu sprawy nie wpłynęły jednak żadne nowe zgłoszenia dot. Marka W.

Podejrzany o pedofilię przebywa w areszcie. Nie przyznał się do winy. Śledczy nie dali wiary wyjaśnieniom, które złożył Marek W. Grozi mu do 12 lat więzienia. RMF nieoficjalnie podaje, że sprawa wyszła na jaw, gdy spotkanie Marka W. z dziećmi nagrała matka skrzywdzonego 14-latka. Chłopiec miał przy sobie aparat podsłuchowy podczas jednego ze spotkań, co pozwoliło na postawienie zarzutu animatorowi.