"Trzy razy oglądam i nie wierzę". Zadziwiająca wypowiedź posłanki PO

Trwają prace nad przekopem Mierzei Wiślanej. Pod koniec października 2018 r. prezes PiS Jarosław Kaczyński uczestniczył w uroczystym wbijaniu palików geodezyjnych w Kątach Rybackich. Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ma mieć 1,3 km długości i 5 metrów głębokości. Zgodnie z zapowiedziami pierwsze jednostki przepłyną tam w 2022 r.. Inwestycja mająca kosztować ok. 880 mln zł nie wszystkim się jednak podoba. W debacie na ten temat padają różne argumenty, jedne bardziej, inne mniej merytoryczne. Na ich tle wybija się jednak wypowiedź posłanki Platformy Obywatelskiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

– Gdyby natura chciała, żeby tam był przekop, to by był – oznajmiła w rozmowie z dziennikarzami wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Jej wypowiedź opublikowana została na Twitterze "Magazynu Śledczego Anity Gargas".

Pod nagraniem natychmiast pojawiły się liczne komentarze. "Zamczysko w Puszczy Noteckiej to prawdziwy cud natury. Wystarczyło trochę piasku i wody, a wiatr wyrzeźbił pomnik przyrody, który zasługuje na miejsce na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO" – napisał jeden z użytkowników portalu. "Trzy razy oglądam i nie wierzę" – dodaje inny internauta. "Rozumiem że wszędzie chodzi piechotą. Gdyby natura chciała, to by jej dała koła" – czytamy w kolejnym komentarzu.