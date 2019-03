Tragiczny wypadek w Warszawie. Nie żyje trzech młodych mężczyzn

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło ok. godziny 3.30 na skrzyżowaniu Al. Wilanowskiej i ul. Puławskiej. Jadące tą drogą Audi niespodziewanie uderzyło w słup. Wszystkie trzy osoby, które podróżowały autem zginęły. Ofiary to trzech młodych mężczyzn.

Jak poinformował w rozmowie z RMF FM aspirant sztabowy Tomasz Oleszczuk z Komendy Stołecznej Policji, na miejsce przybył prokurator. Okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśni śledztwo