Dulkiewicz wściekła na wojewodę. "Skandaliczna decyzja"

Ojciec Knabit odpowiada księdzu Lemańskiemu

Jestem księdzem od lat 65, więc widziałem jeszcze więcej, niż to, o czym wspomniał Ksiądz Lemański. Pan Bóg też to widzi i widzi Księdza Lemańskiego. I nic - napisał ojciec Leon Knabit. Duchowny odniósł się do słów księdza Wojciecha...