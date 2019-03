"Na miłość Boską! Niech Pan się napije wody". Rzecznik poznańskiej policji reaguje na publikację "Wyborczej"

Dr Jan Grabowski z Centrum Badań nad Zagładą Żydów postanowił na łamach "Gazety Wyborczej" odnieść się do nowych policyjnych mundurów, które mają nawiązywać do tych przedwojennych. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie daleko idące skojarzenia zaprezentowane przez historyka.

"Nowy, granatowy mundur polskiego policjanta ma nawiązywać do przedwojennej tradycji. Niestety nawiązuje też do okupacyjnej - granatowa policja Generalnego Gubernatorstwa to organizacja przestępcza, odpowiedzialna za mordy na polskich obywatelach" – napisał Grabowski w tekście zatytułowanym "'Granatowa Policja'. Bać się czy uciekać?".

Jego tekst spotkał się ze zdecydowaną reakcją rzecznika prasowego poznańskiej policji. "Prof. Grabowski pisze w GW, że nowe mundury Policji kojarzą mu się min. z przestępczą granatową policją Generalnego Gubernatorstwa za okupacji. Na miłość Boską! Niech Pan się napije wody albo odetchnie tlenem, bo za chwilę ubrania kolejarzy przypomną Panu mundury SS" – napisał Andrzej Borowiak.