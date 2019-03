"Michał, co jest z Tobą?". Burza pod wpisem Piróga, zareagowała Rusin

"Świadome wybory nie gryzą – bierz na zakupy torby wielokrotnego użytku”. Kupując pamiętaj o tym co kupujesz ale również pamiętaj w co są twoje zakupy zapakowane. Papierowa torba ? TAK. Torba wielokrotnego użytku ? - TAK Ruszyła nowa akcja H&M i WWF więcej szczegółów już niebawem" – napisał na Instagramie Michał Piróg. Do wpisu załączył swoje zdjęcie na tle sklepu H&M. Obok siedzącego na ławce tancerza leży papierowa torba z logiem sieciówki.





Wpis Piróga spotkał się z falą komentarzy. Zareagowała znana ze swojego zaangażowania w ochronę środowiska Kinga Rusin. "Michał, torba z materiału jak najbardziej! Ale na torby papierowe za chwilę zabraknie drzew! Te torby niestety nie są z makulatury. "Materiał" na nie pozyskuje się z polskich lasów" – napisała dziennikarka.

Wśród komentarzy pojawiły się też głosy, że marka którą promuje tancerz kojarzona jest z zatrudnianiem taniej siły roboczej. "Michał, a H&M czasami nie szyje w krajach które wykorzystują pracowników jako niewolników? Co jest z Tobą?" – zapytała jedna z użytkowniczek Instagrama. "Wiele firm robi i robiło złe rzeczy. Jako ludzie zapędziliśmy się strasznie daleko... teraz czas na zmiany żeby było lepiej nie skrajny (?) za przyszłość tylko namawiajmy do zmian na lepsze" – odpisał Piróg.

Krytycznych komentarzy było jednak więcej. "Szkoda tylko że oprócz tych toreb firma H&M z ekologią nie ma nic wspólnego a wręcz przeciwnie. Głównie chodzi o produkcje ubrań i do jakich zanieczyszczeń środowiska to prowadzi" – napisała jedna z internautek. "H&M raczej "czystego" sumienia nie ma. Polityka firmy jest dość agresywna wobec miejsca, w którym ubrania są produkowane i ludzmi, którzy w złych warunkach je produkują. To jest masówka. Tu liczy się pieniądz, a nie ekologia. Bycie eko nie można rozpocząć na finishu...tu trzeba od początku być świadomym i fair wobec świata. Oni niestety nie są" – czytamy w kolejnym komentarzu.

