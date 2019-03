Poseł PiS: To, co działo się w kampanii PO, świadczy o patologii

Zrobiło się ogromne zamieszanie w związku z reklamami PO i Nowoczesnej na autobusach miejskich. Jak Pan to ocenia?

Paweł Lisiecki: To, co wynika z ujawnionych faktur jest przerażające. Miejska spółka oferowała jednej partii politycznej konkretne upusty. Bardzo atrakcyjne. Chodzi o spółkę, w której zatrudnieni są ludzie nominowani przez Platformę Obywatelską. I ludzie ci dali PO zniżkę. Zachodzi poważna wątpliwość, czy czasem nie działali oni na niekorzyść owej spółki. Bo Platforma zapłaciła ponad siedemdziesiąt tysięcy a nie ponad dwieście. To świadczy o patologii.

Urząd tłumaczy, że wszyscy mieli takie same prawa. Ale niektórzy ze zniżek nie skorzystali, a teraz mają pretensje?

Wystarczy spojrzeć na faktury dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej – tam zniżki wyniosły 40 proc., w przypadku PO 80. To jest różnica. Ciekawe też, jak wyglądało rozliczenie w przypadku innych komitetów – czy na przykład Bezpartyjni Samorządowcy, albo komitet Wygra Warszawa otrzymali zniżki, a jeśli tak, to jaka była ich wysokość.

Wiceprzewodniczący PO Borys Budka, były minister sprawiedliwości mówi, że PiS powinien raczej zająć mediami, w tym publicznymi, które dziś dają ogromne, darmowe wsparcie jednej opcji – Prawu i Sprawiedliwości?

Ja uważam inaczej – to nie politycy powinni zajmować się mediami, ale media politykami. Patrzeć im na ręce. Politycy PO powinni wziąć sobie to do serca. A jak podchodzili oni do mediów pokazał najlepiej nalot służb specjalnych na tygodnik „Wprost” w czasie, gdy rządziła koalicja PO – PSL.

Wróćmy do tematu zniżek. Dlaczego nie skorzystaliście z tej możliwości, a teraz protestujecie przeciwko działaniom PO, której kandydaci po prostu skorzystali z okazji?

Bo nikt nam żadnej zniżki nie proponował. Pytanie, czy politykom PO ktoś upusty oferował. Jak wyglądają ich upusty wobec innych komitetów. Te wątpliwości na pewno trzeba wyjaśnić.

