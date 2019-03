Ochojska vs. Zalewska. PO uderza w PiS w nowym spocie

Sztabowcy PO zarzucają Zalewskiej, że zniszczyła polski system edukacji, a teraz zamiast próbować go naprawić, zajmuje się swoją kampanią do Parlamentu Europejskiego.

Film uderza też w ludzi z otoczenia pani minister. „Jeden z najbliższych współpracowników Zalewskiej został oskarżony o wyprowadzanie pieniędzy z PCK” – słyszymy w spocie.

Z drugiej strony PO pokazuje Ochojską, która startuje z list Koalicji Europejskiej. W spocie słyszymy o jej działalności charytatywnej oraz widzimy fragmenty nagrań. Na filmie widać m.in. spotkanie Ochojskiej z prezydentem USA Barackiem Obamą.

– To będzie symboliczny pojedynek. Z jednej strony - wybitna osoba, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, która pomagała ludziom. Ikona. Z drugiej - polityk, która doprowadziła do ruiny polską edukację. Której współpracownicy z Dolnego Śląska prowadzili niejasne interesy w związku z oszukiwaniem Polskiego Czerwonego Krzyża. I ten pojedynek dokładnie pokaże, na jakich ludzi stawiamy my, a na jakich PiS – stwierdził Marcin Kierwiński w rozmowie z serwisem wp.pl.